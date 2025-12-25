İsrail'den ateşkesin 6. ayında İran'a videolu gönderme

İsrail Başbakanlık Ofisi, 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin altıncı ayında İran'a yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ofisin Instagram hesabından yayımlanan ve yapay zekâ ile oluşturulduğu belirtilen videoda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarında kullandığı B-2 bombardıman uçağına yer verildi.

"Zafer turumuzda 6 ay"

Altı saniyelik videoda, uçağın kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı pilot koltuğunda ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. Paylaşımda, videoya "Zafer turumuzda 6 ay" notu düşüldü

Bu gönderiyi Instagram'da gör PM Netanyahu Press Office (@pmpressoffice)'in paylaştığı bir gönderi

Haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar, bölgede tansiyonu yükseltmişti. İsrail, İran'ın üst düzey askeri yetkilileri, nükleer bilim insanları, uranyum zenginleştirme tesisleri ve balistik füze programını hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e 500'den fazla balistik füze ve yaklaşık 1100 insansız hava aracı fırlatmıştı.

12 gün süren çatışmalar, 24 Haziran'da varılan ateşkesle sona ermişti. Saldırılarda İsrail'de 32 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı. İran'da ise 627 kişinin öldüğü, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Çatışmaların son aşamasında ABD'nin de B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığı bildirilmişti.