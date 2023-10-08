İsrail'den diplomatlarına 'Evden çıkmayın' uyarısı
İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.
Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.
Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.
Hamas'ın dün İsrail'e düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı. İsrail de bunun üzerine Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. Gazze'de de çok sayıda insan yaşamını yitirmişti.