İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa
İsrail Parlamentosu, işgal altındaki topraklardan çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasayı kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından İsrail yönetimi Doğu Kudüs'teki işgali pekiştirme yönünde adımlar atıyor.
Şehrin demografisini değiştirmek için yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişleten İsrail, parlamentoda işgal altındaki topraklardan çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasa geçirdi.
Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek.
Knesset'in resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, yeni yasanın aynı zamanda Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkanı sağladığı vurgulandı.
Bu yasadan önce yasal olarak Kudüs'ün belediye sınırlarını değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletme imkanı bulunmuyordu.
Koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Yahudi Evi partisi milletvekillerinden Şuli Moalem-Refaeli tarafından hazırlanan yasa tasarısının parlamentoda 51'e karşı 64 oyla kabul edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA