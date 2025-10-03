İsrail'den filodaki son gemi olan Marinette'ye baskın!

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'den yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesi devam ediyor. İsrail ordusunun, filoda bulunan son tekne olan Marinette'yi de yasa dışı şekilde ele geçirdiği bildirildi.

İsrail canlı yayını kesti

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında, İsrail donanmasına ait bir geminin tekneye yanaştığı anlar görüntülendi. Bu sırada teknedeki aktivistlerin telefonlarını suya attığı ve müdahaleye karşı hazırlık yaptığı görüldü.

Ardından yayının İsrail askerlerince kesilirken aktivistlerin ise yasa dışı şekilde alıkonulduğu düşünülüyor.