İsrail'den Gazze imar fonuna ret

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, Gazze'nin yeniden imarı amacıyla kurulan Barış Kurulu'na İsrail'in mali katkı sağlamayacağını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Elkin, Tel Aviv yönetiminin ABD'ye bu yönde bilgi verdiğini belirtti. Elkin, "Barış Kurulu'na para vermedik. Bunun için bir neden yok. Saldırıya uğradık ve Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

KAN'ın haberinde, kararın İsrail'in Barış Kurulu'na üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tepkilerini azaltmak amacıyla alındığı ileri sürüldü.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de yer aldığı Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'da gerçekleştirilmişti. Trump, Gazze'nin yeniden imarı için Orta Doğu ülkelerinin önemli taahhütlerde bulunduğunu belirterek, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak" demişti.

Kuveyt'ten 7 milyar doların üzerinde bağış sözü

Trump ayrıca Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar doların üzerinde bağış sözü verdiğini açıklamıştı.