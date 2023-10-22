İsrail'den Gazzelilere bir 'uyarı' daha: Güneye gitmeyen, 'teröristlerin işbirlikçisi' sayılır

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine atılan bildirilerde şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir."

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor. İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatının kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivile güneye gitmeleri için baskı yapıyor.