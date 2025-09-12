İsrail’den GKRY’ye hava savunma sistemi teslimatı iddiası
Rum basını, İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) Barak MX hava savunma sistemi teslimatı yaptığını ileri sürdü. Haberlere göre sistemler Limasol Limanı üzerinden Ada’ya ulaştırıldı ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde askeri araçların güvenlik önlemleri altında sevk edildiği görüldü. GKRY yetkilileri konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken, geçtiğimiz yıl teslimatın 2025 ortalarında gerçekleşeceği gündeme gelmişti.
Rum basını, İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) hava savunma sistemi teslim ettiğini iddia etti.
Limasol Limanı üzerinden sevkiyat
Omega televizyonu ve Cyprus News’te yer alan haberlere göre, GKRY’nin İsrail’den aldığı Barak MX hava savunma sistemi Ada’ya ulaştı.
Sistemlerin Limasol Limanı üzerinden GKRY’nin iç bölgelerine taşındığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uzun ve geniş askeri araçların güvenlik önlemleri eşliğinde limandan ayrıldığı görüldü.
Resmi açıklama yapılmadı
GKRY yetkilileri iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, basında yer alan haberlerde teslimatın planlandığı tarihle örtüştüğü yorumları yapıldı.
Daha önce gündeme gelmişti
Rum basını, geçen yıl yayımladığı haberlerde teslimatın 2025’in ortalarında yapılacağını yazmıştı.
GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas da Aralık 2024’te yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de değişen dengeler nedeniyle hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini söylemişti.
Palmas, Andreas Papandreou Hava Üssü (Baf) ve Evangelos Florakis Deniz Üssü’ne (Mari/Tatlısu) sistem yerleştirileceğini duyurmuştu.