İsrail'den Halep'e füze saldırısı

11 Eylül 2020

Suriye hava savunmasının, İsrail'in Halep şehrine yaptığı bir saldırıyı önlediği belirtildi.

Suriye devlet televizyonun açıklamasına göre, Suriye ordusu İsrail'e ait pek çok füzeyi hedeflerine ulaşmadan imha etti.

İsrail savunma yetkilileri son aylarda yaptıkları açıklamalarda, Suriye'deki İran varlığını ileri sürerek İsrail'in Suriye'deki harekâtlarını artıracağını ifade etmişlerdi. İran, bu ülkedeki milisleri sayesinde Suriye'deki varlığını genişletmişti.

Bölgesel bir istihbarat kaynağına göre, Suriye de dahil olmak üzere bölgenin ve dünyanın dikkati koronavirüs pandemisinden dolayı dağılmışken İsrail Suriye'deki saldırılarını artırıyor.

İsrail, 2011'deki iç savaşın başlangıcından beri Suriye'ye pek çok baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters