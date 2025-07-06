İsrail'den Hamas’a ret: Değişiklik teklifleri kabul edilemez

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın Gazze’de esir takası ve ateşkes anlaşmasında değişiklik teklifinde bulunduğunu iddia ederek Katar önerisine ilişkin değişikliklerin kendileri için kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Açıklamada ayrıca, pazar günü Katar’a müzakereciler gönderileceği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Hamas’ın Katar önerisinde yapmak istediği değişiklikler, dün gece bize iletildi ve bunlar, İsrail için kabul edilemezdir. Başbakan Binyamin Netanyahu, durum değerlendirmesi çerçevesinde dolaylı görüşmelere ilişkin davetin kabul edilmesi ve İsrail’in üzerinde mutabık kaldığı Katar önerisine dayanarak esirlerimizin geri getirilmesi için temasların sürdürülmesi talimatı verdi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Müzakere ekibi yarın (pazar), Katar’daki görüşmelere gitmek üzere yola çıkacak" denildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Hamas’ın anlaşmada üç temel değişiklik teklifinde bulunduğu belirtildi. Haberlerde, bu önerilerin görüşmelerde sonuca varılana kadar kalıcı bir ateşkesin devam edeceğinin anlaşma metninde açıkça belirtilmesi, insani yardımların Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının desteklediği mekanizmalar aracılığıyla tam olarak yeniden başlaması ve İsrail ordusunun mart ayında önceki ateşkesin çökmesinden önceki pozisyonlara geri çekilmesi olduğu iddia edildi.