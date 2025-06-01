İsrail'den Hamas'a suikast tehdidi! 'Dahil olan herkesi ortadan kaldıracağız'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın ölümünün 'resmileştiğini' iddia etti.

"Saldırılara dahil olan herkesi ortadan kaldıracağız"

Muhammed Sinvar ve Muhammed Şebane'nin Gazze'deki Avrupa Hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini ifade eden Katz, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda dahli olan herkesi 'ortadan kaldıracaklarını' savundu.

İsrail Savunma Bakanı, başta Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ve Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulundu.