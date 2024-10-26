İsrail’den İran’a hava saldırısı: Tahran ve Şam'da halk patlama sesleriyle uyandı!

İran'ın başkenti Tahran'da sabaha karşı saatlerde bazı patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran devlet televizyonu da Tahran’daki patlama haberlerini doğrularken İsrail ordusu, İran’daki askeri hedeflere yönelik "nokta atışı saldırılar" düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu: Ordu tam bir hazırlık halinde

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak İran’daki askeri hedeflerin vurulduğu ve ordunun tam bir hazırlık halinde olduğu kaydedildi.

"Onlarca stratejik hedef vuruldu"

İsrail medyası, ordunun İran’da onlarca stratejik hedefi vurduğunu öne sürdü. Kanal 12 televizyonuna göre, hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füze fırlatma üsleri bulunuyor.

Suriye'ye eşzamanlı bombardıman!

İran’daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlama sesleri duyuldu. Suriye’deki rejim ajansı SANA, Şam yakınlarında patlamaların meydana geldiğini bildirirken, rejime yakın sosyal medya hesapları Humus’ta da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Şam ve Humus’ta Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun bir varlık gösterdiği biliniyor.

Netanyahu sessizliğini korudu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik hava saldırılarının ardından güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu Hava Kuvvetleri operasyon merkezinde güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırının sona erdiğini ve uçakların güvenli şekilde üslerine döndüğünü duyurdu.

Pentagon: ABD saldırıya dahil değil

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.

Beyaz Saray: Kamala Harris bilgilendirildi, İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

Beyaz Saraydan konuya ilişkin yapılan bir başka açılamada ise Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

İran: Karşılık vereceğiz

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı