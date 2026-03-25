İsrail'den İran'a suikast iddiası: Savaş dijitale sıçradı!

İsrail ile İran arasındaki gerilim, fiziksel sahadan dijital dünyaya taşınıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü Başkanı Yossi Karadi, İran ve Hizbullah'ın İsrailli yetkililere yönelik suikast girişimleri için ülkedeki güvenlik kameralarını hedef aldığını ileri sürdü. Karadi, Tahran yönetiminin geçmişte İranlı yetkililere yönelik İsrail saldırılarını taklit etmeye çalıştığını iddia etti.

Karadi, 28 Şubat'tan bu yana İran ve Hizbullah'ın ABD ve İsrail'e karşı siber alandaki işbirliğini önemli ölçüde artırdığını savundu. Bu kapsamda, hedefli saldırılar için istihbarat toplamak amacıyla çeşitli siber yöntemlerin devreye alındığını belirtti.

"Kinetik-sibernetik" strateji

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in İran kaynaklı çok sayıda siber saldırıyı tespit edip engellediğini öne süren Karadi, kameraların "kinetik-sibernetik" eksen adını verdiği bir stratejinin parçası haline geldiğini iddia etti.

Karadi, kameraların dijital istihbaratı gerçek savaş alanında etkili sonuçlara çevirmek için kullanıldığını ve bunun füze saldırılarının daha isabetli olmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Karadi, "Bir bilgisayara sızmaktan bahsetmiyorum, insanlara fiilen zarar vermeyi başarmaktan bahsediyorum. Eğer (İran'ın kameraları hacklemesi) bunlar başarılı olsaydı, hepimiz burada (ölenlerin) isimlerini konuşuyor olurduk" dedi.

Siber saldırılarda artış iddiası

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü'nün verilerine atıfta bulunan Karadi, 28 Şubat'tan bu yana İsraillileri devşirmeye yönelik 61 girişim ve 25 yabancı "etki saldırısı" tespit edildiğini öne sürdü. Aynı dönemde yaklaşık 50 ciddi siber saldırı kaydedildiğini belirten Karadi, bu sayının 2025'in ikinci yarısındaki vakalara kıyasla belirgin bir artışa işaret ettiğini söyledi.

Karadi, bazı saldırıların doğrudan İran bağlantılı hacker grupları tarafından gerçekleştirildiğini ve çeşitli İsrailli şirketlerin hedef alındığını ileri sürdü.

50 kuruluşun verileri tamamen silindi

Söz konusu saldırılar sonucunda yaklaşık 50 İsrailli kuruluşun verilerinin tamamen silindiğini iddia eden Karadi, bazı vakalarda verilerin geri yüklenmesini zorlaştıran gelişmiş silme tekniklerinin kullanıldığını belirtti.

Karadi, 20'den fazla İranlı siber grubun yüzlerce operatörle faaliyet yürüttüğünü öne sürerken, "Rusya ve Çin'den İran'a yıllardır süregelen siber yetenek transferinden" endişe duyduğunu dile getirdi.

Fiziksel ve siber saldırılar arasındaki ilişki

İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının siber kapasiteyi etkileyip etkilemediğine ilişkin değerlendirmede bulunan Karadi, bu saldırılar ile İsrail'e yönelik siber faaliyetler arasında "bağlantı ve korelasyon" bulunduğunu ancak etkinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Fiziksel hedeflerin imha edilmesinin kalıcı sonuçlar doğurduğunu belirten Karadi, siber altyapıya yönelik saldırıların ise aynı etkiyi yaratmadığını, faaliyetlerin farklı noktalardan sürdürülebildiğini vurguladı.