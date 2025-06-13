İsrail'den İran'ın misillemesine hazırlık! Yolcu uçakları yurt dışına gönderildi
İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın olası misillemesine karşı önlem olarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda bulunan yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı. İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, tahliyeleri doğrularken uçakların hangi ülkeye gönderildiği bilgisi paylaşılmadı.
İsrail merkezli hava yolu şirketi El Al, İran'ın olası misillemesine karşı önlem olarak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.
Hangi ülkeye gönderildiği paylaşılmadı
İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, El Al'ın uçaklarını havalimanından çekmeye başladığını doğruladı. Drir, uçakların hangi ülkeye gönderildiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.
Bu gelişme, İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarının ardından geldi. İsrail ordusu, İran'daki birçok kente yönelik düzenlenen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığını açıklamıştı.
Saldırılar sonrasında İsrail ordusu, İran'ın 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA) ile karşılık verdiğini duyurmuştu.