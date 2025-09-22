İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na tehdit!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu tehdit etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hamas tarafından organize edilen bu filo, Hamas'a hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur" ifadeleri kullanılarak, "İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek. Filoya katılanların gerçek isteği Hamas'a hizmet etmek değil insani yardım ulaştırmaksa, İsrail gemilerin Aşkelon Limanı'na yanaşmasını ve yardımları orada boşaltmasını, buradan da koordineli bir şekilde Gazze Şeridi'ne derhal aktarılmasını talep ediyor. İsrail, katılımcılardan yasayı çiğnememelerini ve sahip oldukları yardımların barışçıl bir şekilde aktarılması için İsrail'in önerisini kabul etmelerini istiyor" denildi.

Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden 50'den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu'na ait iki gemi Tunus'tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.