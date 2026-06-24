İsrail'den Lübnan çıkışı: ABD istese de geri çekilmeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Katz, ABD'den talep gelmesi halinde dahi İsrail güçlerinin bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Başkent Tel Aviv'de düzenlenen Muni Expo Fuarı'nda konuşan Katz, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini vurguladı.

“Geri çekilmeyeceğiz" mesajı

Katz, bölgede güvenlik gerekçesiyle geri adım atmayacaklarını belirterek, "200 bin Lübnanlı, tahliye ettikleri evlerine geri dönmeyecek. Çünkü geçmişte sivil nüfusun da bulunduğu güvenlik bölgelerinde yol kenarına yerleştirilen bombalar ve askerlere yönelik saldırılar yaşandı. Bu nedenle buna izin vermeyeceğiz. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamaları, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri varlığına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Washington'daki görüşmelerde çekilme planı gündeme gelmişti

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen beşinci tur İsrail-Lübnan görüşmelerinin açılış oturumunda, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden kısmi çekilmesinin ele alındığı belirtilmişti.

Görüşmelerde, "pilot program" olarak adlandırılan plan kapsamında bölgedeki İsrail askerlerinin yerini Lübnan ordusunun alması seçeneğinin tartışıldığı aktarılmıştı.