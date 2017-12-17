İsrail'den Ramallah'ta bir kasabaya gaz bombasıyla baskın

17 Aralık 2017

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir kasabaya göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak düzenlediği baskında çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ramallah'a bağlı Ras Kerker kasabasındaki bazı ev ve dükkanlara göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi.

Çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilirken, askerlerin baskından yaklaşık iki saat sonra bölgeden ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Baskının nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail’in, ABD’nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi ile geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında şimdiye kadar 8 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının ardından başlayan olaylarda çok sayıda Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanırken, yüzlercesi de atılan gaz bombalarından etkilendi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylarda 13 Filistinli yaralandı

Kaynak: AA