İsrail'den sert çıkış: 'Hamas ağır bedel ödeyecek'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hamas, ağır bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, "Hamas, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğrenecek" dedi. İsrail ordusuna Gazze'deki hedeflere yönelik "sert şekilde hareket etme" talimatı verdiklerini hatırlatarak, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'den 'askerlerimize ateş açıldı' iddiası

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta askerlerine ateş açıldığını iddia etti ve bölgeye karşı saldırı başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz günlerde, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze'ye sert müdahale talimatı verdiğini açıklamıştı.