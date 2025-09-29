İsrail'den Şifa Hastanesi çevresine yeni boşaltma tehdidi!

İsrail ordusu, Gazze kentinde binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi çevresinde yeni boşaltma tehditlerinde bulundu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ordu Ebu Hasira Caddesi'nde bulunan çok katlı 4 binanın acilen tahliye edilmesini istedi. Bu uyarının ardından, söz konusu binalarda ve çevresinde yaşayan yüzlerce Filistinli hiçbir eşyasını almadan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, bölgede daha önce olduğu gibi telefon aramaları, broşür dağıtımı veya resmi bildirimler yoluyla boşaltma çağrısı yaptı.

Ebu Hasira Caddesi ve çevresindeki yerleşim alanları, günlerdir yoğun İsrail hava saldırılarına hedef oluyor. Bölgedeki çok sayıda konutun yıkıldığı, binlerce Filistinlinin ise yerinden edildiği bildirildi.