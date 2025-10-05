İsrail'in alıkoyduğu İtalyan aktivistler ülkelerine döndü: 'Bize maymunmuş gibi davrandılar'

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda gözaltına aldığı İtalyan aktivistlerden 18'i serbest bırakılarak ülkelerine döndü. Aktivistler, bu süreçte İsrail makamlarının kendilerine kötü muamelede bulunduğunu dile getirdi.

Filodaki 40'tan fazla İtalyan'dan 26'sı, Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle İsrail'den İstanbul'a getirildi. Bu gruptan 18 kişi dün gece Roma'ya ulaştı. Ulusal basındaki haberlerde, tahliye formunu imzalamayan 15 aktivistin ise yargı süreci sonrası sınır dışı edilmeyi bekleyeceği aktarıldı.

"Maymunmuş gibi davrandılar"

İtalyan gazeteci Saverio Tommasi, Roma Fiumicino Havalimanı'nda yaptığı açıklamada kötü muamele gördüklerini belirterek, kendilerine "maymunmuş" gibi davranıldığını söyledi. Tommasi, saldırı sırasında yüzleri kapalı 15-20 askerin dipçiklerle ittiğini aktararak, "Aşdod limanına vardığımızda en kötü kısım başladı. Karşılama korkunçtu, tam bir insan hakları ihlaliydi. Bizi gemiden indirdiler, eğilmeye zorladılar. Sırayla oturan herkes yere bakmak zorundaydı. Aşağı bakmayanlar kafalarına darbelerle cezalandırılıyordu. Birkaç kez tuvalete gitmek istedim ama kimseyi bırakmadılar ve ara sıra bizi başka bir yere taşıdılar" dedi.

Aktivist Cesare Tofani de boynunda kefiye ile yaptığı açıklamada, "Bize korkunç muamele edildi. Eziyet vardı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer gazeteci Lorenzo D'Agostino ise makineli tüfeklerle üzerlerine doğrultulduğunu, aşağılandıklarını ve 4 saat soğukta bekletildiklerini anlattı. D'Agostino ayrıca, İsveçli aktivist Greta Thunberg'in, İsrail askerlerinin önünden "geçit töreni" şeklinde götürüldüğünü de aktardı.