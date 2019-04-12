İsrail'in Ay'a inme denemesi başarısız oldu

12 Nisan 2019

İsrail'e ait insansız uzay aracını Ay'a indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

İsrail'in kendi üretimi olan ve "Beresheet" (Başlangıç) ismi verilen insansız uzay aracıyla iniş sırasında bağlantı kesildi.

İnişe geçtiği sırada Beresheet'in motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor.

Denemeden geriye inişten hemen önce çekilmiş selfie görüntüsü kaldı.

Girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, denemelerini sürdüreceklerini ve İsrail'in iki ya da üç yıl içerisinde bunu başaracağına inandığını söyledi.

Beresheet, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle 21 Şubat'ta Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılmıştı.

Uzay aracı "Beresheet"in Ay'a inişi başarılı olsaydı İsrail; ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacaktı.

Bağışçılar tarafından finanse edilen uzay aracının maliyeti 100 milyon dolar seviyesindeydi.