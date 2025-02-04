İsrail'in çekildiği Taybe'de Lübnan'dan yeni güvenlik adımı

Taybe Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun çekilmesi sonrasında bölgenin Lübnan ordusu tarafından "güvenli hale getirileceği" ifade edilmişti. Açıklamada, bölge sakinlerinin beldeye dönüşü konusunda Lübnan ordusunun direktiflerine uymaları istenmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Taybe beldesinden çekilmesi sonrasında Lübnan ordusuna ait birliklerin bölgede konuşlanmaya başladığını duyurdu. Ülkenin güney sınırı yakınlarındaki Taybe beldesinin özellikle ateşkes sonrasında İsrail ordusu tarafından yıkıma uğradığı belirtiliyor.

İsrail işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek 26 Ocak sonrasında işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana önemli bir kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 888'den fazla kişi yaralandı.