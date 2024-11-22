'İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik' tutuklama kararı Cezayir'i memnun etti

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararının memnuniyetle karşılandığını belirten yetkililer, "İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım" olduğunu belirtti ve kararın; onlarca yıldır süren cezasızlık ve işgalci İsrail'in hesap verebilirlik yönünde atılacak önemli bir adım ve somut bir ilerleme olduğu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, UCM'ye üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası topluma, söz konusu tutuklama kararını uygulamaları ve uluslararası adaletin işleyişinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığını duyurmuştu.