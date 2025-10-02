İsrail’in ‘Esther Projesi’ deşifre oldu: Fenomenlere gönderi başına 7 bin dolar!

ABD merkezli Quincy Enstitüsü’nün Responsible Statecraft isimli dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma İsrail hükümetinin sosyal medya fenomenlerine İsrail yanlısı paylaşımlar için para ödediğini ortaya çıkardı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Bridges Partners'ın Havas Media Group Germany aracılığıyla yürüttüğü “Esther Projesi” için gönderi başına fenomenlere 7 bin dolar ödediği öğrenildi.

6 aylık propaganda için 900 bin dolarlık ödeme

Tel Aviv hükümeti haziran ayında başlayıp kasım ayında sona erecek propaganda için 14-18 kişilik fenomen grubuna 900 bin dolarlık bir ödeme yapmıştı.

Araştırmaya göre şirket grubun bu süre zarfında 75-90 gönderi üretmesine karar verirken henüz projeye hangi influencerların katıldığı bilinmiyor.

Bridges Partners, şirketin hisselerini yarı yarıya bölüşen Yair Levi ve Uri Steinberg tarafından "ABD ve İsrail arasında kültürel alışverişi teşvik etmek" amacıyla kurulmuştu.

Netanyahu yakın zamanda fenomenlerle buluşmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yakın zamanda sosyal medyanın yeni "savaş aracı" olduğunu savunmuş, 28 Eylül'de Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner gibi sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelmişti.

Konuşmasında, ABD’deki tabanını güvence altına alması gerektiğini söyleyen Netanyahu, sosyal medyanın ve fenomenlerin önemine dikkati çekerek, bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etmişti.