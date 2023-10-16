İsrail'in Gazze bombardımanında 11 gazeteci hayatını kaybetti

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi 10 gündür bombalanıyor. Özgürlükler Komitesi, İsrail'in saldırılarında basın mensuplarına ve kuruluşlarına yönelik ihlallere ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubu yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

50 medya kurumu yıkıldı

Saldırılarda yaklaşık 50 medya kurumunun yıkıldığı aktarılan raporda, İsrail'in işgal altında Batı Şeria ile Kudüs'te de çok sayıda basın mensuplarına yönelik ihlalde bulunduğu kaydedildi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasındaki şiddetli artışa dikkati çekilen raporda, yaklaşık 20 gazetecinin evinin hedef alındığı, bazılarının kısmen bazılarının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Raporda, gazetecilerin evlerinin hedef alındığı saldırılarda, basın mensuplarının ailelerinden ölen ve yaralananların olduğu hatırlatıldı.

Al Jazeera ofisi de yıkıldı

Raporda, hedef alınan medya kurumlarının arasında Al Jazeera ofisi, Filistin televizyonu, Aksa Medya Ağı, Maan Haber Ajansı, El-Kudüs gazetesi, ve bazı radyoların da bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli gazetecinin yaralandığı, basın mensuplarının darp edildiğini, gözaltına alındığı, haber yapmalarının engellendiği, kendilerine ateş açıldığı ve basın malzemelerine el konularak imha edildiğinin belgelendiği kaydedildi.

Basın kuruluşlarına yönelik karartma ve yayın ihlali de yapıldığına işaret edilen raporda, Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğu aktarıldı.