İsrail'in 12 Haziran'da İran'daki nükleer hedefleri vurarak başlattığı saldırılar sürüyor. İran saldırılara balistik füzelerle karşılık verirken uzmanlar İsrail'in bu füzelere direncinin azaldığını belirtiyor.

İran, nükleer enerjiye sahip olma hakkı olduğunu savunurken ABD ise Tahran yönetiminin fazla seçeneği olmadığı konusunda uyarıyor. Peki İran'ın nükleer tesislerini tek bir bomba ile yok etmek mümkün mü?

MOP İran'ın yer altındaki tesislerine ulaşabilir

BBC'nin haberine göre ABD üretimi dünyanın en büyük "sığınak delici" bombası GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) ile bu ihtimal mümkün. Hassas güdümlü bu bomba İran'ın yer altındaki nükleer tesislerine ulaşabilir. Ancak ABD şu ana kadar İsrail'in bu bombaya erişimine izin vermedi.

61 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor

Boeing tarafından üretilen 6 metre boyundaki MOP, 61 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. Şimdiye kadar sadece test aşamalarında kullanılan bombanın, 2017 yılında Afganistan'da kullanılan 9 bin 800 kilogramlık MOAB'dan daha güçlü olduğu belirtiliyor.

13 bin 600 kilogram ağırlığında

Öte yandan 13 bin 600 kilogram ağırlığındaki bombayı yalnızca ABD yapımı B-2 Spirit taşıyabiliyor.

ABD'nin bu bombalardan 10 ile 20 adet arasında ürettiği düşünülüyor.

MOP olmadan Fordo'yu yok etmek mümkün değil

İsrail'in hedefindeki Fordo ise İran'ın Natanz'dan sonra ikinci büyük nükleer tesisi. Kum kenti yakınlarındaki tesis, bir dağın içine oyularak inşa edildi ve 2009'da faaliyete geçti. 80 metre kaya ve toprak altına gömülü olan tesis, İran ile Rus yapımı hava savunma sistemleriyle korunuyor.

İsrail'in hedefi Fordo

İsrail ise 13 Haziran'da başlattığı operasyonu Fordo'nun yok edilmesiyle tamamlamak istiyor. Ancak bu MOP olmadan pek mümkün görünmüyor, ayrıca İsrail'in MOP'u kendi başına kullanma imkânı da yok. Bombanın kullanılıp kullanılmayacağı, büyük ölçüde ABD'nin çatışmaya ne ölçüde dâhil olacağına bağlı.

İran'daki tesislerin ise ne kadar derinde ve nasıl korunduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak MOP, dünya üzerinde İran'ın yer altı nükleer tesislerine zarar verebilecek tek silah olarak değerlendiriliyor.