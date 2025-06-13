İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi

Günlerdir konuşulan saldırı planı sabah saatlerinde gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırının “İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduğunu” ve “süreceğini” söyledi. Saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü.

Petrol tesisleri zarar görmedi

Öte yandan saldırıda petrol tesislerinin ne durumda olduğu merak konusuydu. İran devlet televizyonu İsrail'in saldırılarında ülkeminin rafineri tesisleri ve petrol depolarının herhangi bir zarar görmediğini bildirdi.

Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.