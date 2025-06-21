İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükselirken, 3 bin 500’den fazla kişi yaralandı.
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İsrail'in 9 gündür saldırılarını sürdürdüğü İran'da can kaybı artıyor.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından İsrail’in saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 13 Haziran’dan bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 430 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.