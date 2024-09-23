İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 492'ye yükseldi, 35'i çocuk
Son dakika gelişmesi... Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son hava saldırılarında ölenlerin sayısı 492'ye ulaştı. Ölenlerin 35'i çocuk, yaralı sayısı ise 1645 olarak bildirildi. Bu rakamlar, sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen saldırıların sonuçlarıyla ilgili yapılan son güncellemeleri yansıtıyor.
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İsrail'in bu saldırıları, Lübnan genelinde büyük bir panik ve endişeye neden olmuş durumda. Sağlık Bakanlığı, özellikle çocukların da hayatını kaybettiği bu saldırıların bölgedeki insani krizi derinleştirdiğini vurgularken, uluslararası toplumdan yardım çağrıları artarak devam ediyor.