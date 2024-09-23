İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 492'ye yükseldi, 35'i çocuk

İsrail'in bu saldırıları, Lübnan genelinde büyük bir panik ve endişeye neden olmuş durumda. Sağlık Bakanlığı, özellikle çocukların da hayatını kaybettiği bu saldırıların bölgedeki insani krizi derinleştirdiğini vurgularken, uluslararası toplumdan yardım çağrıları artarak devam ediyor​.