İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen süre içinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun, ülkenin güneyinde sivilleri ve Lübnan askerlerini hedef aldığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, saldırılar sonucu hayatını kaybeden 15 kişi arasında Lübnan askerlerinin de bulunduğu, yaralı sayısının ise 83’e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde “şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin bertaraf edildiği ve püskürtüldüğü” iddiasında bulundu.

Lübnan ordusu ise İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu. Saldırılarla ilgili sabah saatlerinde yapılan bir başka açıklamada, İsrail ordusunun operasyonlarında biri Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ateşkes anlaşmasının ihlalleri

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te saat 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun 26 Ocak 2025’e kadar işgal altındaki bölgelerden çekilmesini ve Lübnan ordusunun bu bölgelere konuşlanmasını öngörüyordu.

Ancak anlaşmanın uygulanmaya başlamasından bu yana İsrail ordusunun bombardıman ve yapı yıkımı gibi eylemlerle ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinin belirlenen 60 günlük takvimi aşarak uzadığını ve bu nedenle 26 Ocak Pazar günü tam çekilmenin tamamlanamayacağını savundu.