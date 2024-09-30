İsrail'in Lübnan'ın güneyine kara harekatı 'sınırlı' olacak

İsrail, Lübnan'da başkent Beyrut dahil birçok bölgeyi hedef aldığı hava saldırılarında 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdü.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik geçen yılın ekim ayında başlattığı kara saldırısı sırasında Lübnan topraklarından füzeyle saldıran Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırılarını da geçen günlerde artırdı. İsrail'in Lübnan topraklarına kara harekatı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışılıyor.

'İsrail'in operasyonu sınırlı olacak'

CNN'in haberine göre ABD'li bir yetkili ve konuya yakın kaynaklar, ABD ile İsrail'in bu haftasonu Lübnan'a olası kara harekatını görüştüğünü, bunun planlanandan daha sınırlı kalabileceğini kaydetti.

İsrail özel kuvvetlerinin Lübnan sınırını geçerek küçük çaplı baskınlar düzenlediği belirtilirken, İsrail'in kara harekatının Lübnan'nın güneyindeki bazı bölgelere yoğunlaşması bekleniyor.

Operasyon kapsamında Birleşmiş Milletler tarafındna yıllar önce belirlenen 'Mavi Hat'ta kalan bölgelere harekat yapılması bekleniyor.

Lübnan güneye ordu gönderebilir

Halihazırda İsrail yalnızca Hizbullah hedeflerini vuruyor, Lübnan ordusuna yönelik bir saldırı yok. İsrail'in kara harekatı planına karşı Lübnan Başbakanı Necib Mikati ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin güneyine orduyu göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2006 yılındaki 1701 sayılı kararına dikkati çeken Mikati, şunları kaydetti: "Bizler BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazırız. Ateşkesin sağlanmasının ardından da görevini Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli yapmak üzere orduyu Litani Nehri'nin güneyine göndermeye hazırız."