İsrail'in saldırılarında 197 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, İsrail'in düzenlediği son saldırılarda Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının da 1235'e çıktığını söyledi.

İsrail'in hava sıldırıları çok şiddetli

İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarının "çok şiddetli" olduğunu belirten Riş, "Dünyaya gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar. Küçücük bedenler paramparça oldu." dedi.

İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını "acımasızca" sürdürdüğünü vurgulayan Riş, saldırılarda iki doktorun da hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastaneye giden yollar hedef alındı

Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı." dedi.