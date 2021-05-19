İsrail'in saldırılarında 5 Filistinli daha öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 Filistinli daha öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Deyr el-Belh ilçesinde Filistinli Saliha ailesine ait evi vurdu. Saldırıda evde bulunana 4 kişi öldü. Ev tamamen yıkıldı, bölgede büyük hasar meydana geldi.
Öte yandan Vadi Gazze beldesinde İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 63 yaşındaki Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'yi aştı.