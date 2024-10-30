İsrail'in saldırısında ABD'nin parmağı mı var? BM'ye şikayet edildi: İran'dan çarpıcı iddia!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yönelik son saldırısının ABD'nin bölgedeki hava gücü desteğiyle gerçekleştiğini iddia etti.

İran merkezli Öğrenci Haber Ajansı'nın (SNN) haberine göre, Erakçi, kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in saldırısından önce Irak’ta resmi temaslarda bulunan Erakçi, Iraklı yetkililerle bölgedeki hava sahası güvenliği konusunda güvence aldıklarını belirtti. Buna rağmen, saldırı raporlarının Irak hava sahasının kullanıldığını işaret ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, “ABD'nin bölgedeki hava gücü bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD'nin onlar için oluşturduğu kanalı kullanarak saldırıyı gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, İsrail’in bu eylemine karşılık olarak şikayetlerini Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlara ilettiklerini de kaydetti.

İsrail'in İran’a saldırısı

İsrail, İran’ın 1 Ekim'deki füze saldırısına “misilleme” olarak 26 Ekim’de İran’daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran tarafından yapılan açıklamada ise başkent Tahran ve batıdaki Huzistan ile İlam eyaletlerinde bulunan askeri noktalarda “sınırlı hasar” meydana geldiği belirtildi.

İsrail, saldırının başarıyla tamamlandığını açıklarken, İran ordusu dört askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.