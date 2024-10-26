İsrail'in saldırısında dört İran askeri öldü
İsrail'in İran'a gece yarısı düzenlediği misilleme saldırısının yankıları sürüyor. İran'dan saldırıya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi. İsrail'in saldırısında tümü rütbeli dört askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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İran, İsrail'in saldırılarında 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Buna göre, Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi'nin yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.