İsrail'in silah ihracatında tarihi rekor: 19 milyar doları aştı

İsrail'in savunma sanayisi ihracatı, 2025 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin silah ihracatının geçen yıl 19 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in savunma ihracatı, 2025 yılında 19.2 milyar dolara ulaşarak üst üste 5'inci yıl rekor kırdı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış, 5 yılda iki kattan fazla artış, 10 yılda ise 4 kat artış anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

En büyük pay füze ve hava savunma sistemlerinde

Açıklamada, İsrail savunma sanayisinin ihracatında en büyük payı füze, roket ve hava savunma sistemlerinin aldığı belirtildi.

Söz konusu sistemlerin yapılan anlaşmaların yüzde 29'unu oluşturduğu aktarılırken, gözlem ve optik sistemlere yönelik talepte de önemli artış kaydedildiği bildirildi.

Avrupa ilk sırada yer aldı

İsrail'in savunma ihracatının bölgesel dağılımına ilişkin veriler de paylaşıldı.

Buna göre ihracatın yüzde 36'sı Avrupa ülkelerine yapılırken, Asya ve Pasifik bölgesi yüzde 32'lik payla ikinci sırada yer aldı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin toplam ihracattaki payı ise yüzde 15 olarak açıklandı.

İsrail'in, küresel savunma sanayisinde önde gelen silah ihracatçıları arasında yer aldığı belirtildi.