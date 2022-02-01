İsrail'in Suriye talebine Rusya'dan ret

Rusya'nın, Suriye'de çalıştırdığı savunma sistemlerini durdurması yönündeki İsrail'in talebine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Rus ordusunun Suriye'de çalıştırdığı savunma sistemleri Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndaki elektronik sistemleri olumsuz etkiliyor.

Lazkiye Humeymim Üssü'nde Rusya'nın çalıştırdığı elektronik savunma sistemlerinin Tel Aviv’e inen uçakların GPS sistemlerinde elektromanyetik karışıklık meydana getirdiğini iddia eden bir mektubun Rusya'ya gönderildiği kaydedildi.

Moskova, İsrail'in talebini reddederken, söz konusu sistemlerin bölgedeki askerlerini korumak amaçlı tasarlandığını vurguladı.

Rusya'nın gelişmiş savunma sistemlerini çalıştırmasının Akdeniz'in doğusunda var olan elektromanyetik alanı bozduğu ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, İsrail'de bazı kesimlerin, söz konusu durumu, Rusya'nın Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları konusunda ülkede "ev sahibinin kim olduğu"nu gösterme çabası şeklinde yorumladığı ifade edildi.

Kan'a konuşan İsrail Havayollarındaki bir şirkette çalışan bir pilot, elektromanyetik etkinin 2019 başlarında oldukça güçlü olduğunu ancak daha sonra bittiğini belirtirken, son 4 hafta içinde Ben Gurion Havalimanı bölgesinde benzeri olumsuz duruma yeniden tanık olduklarını dile getirdi.