İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze tehdidi! 'Topraklarının yüzde beşi ilhak edilecek'

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin başına bir şey gelmesi durumunda, "Gazze Şeridi'nin bir kısmını ilhak edeceklerini" belirtti.

İnsani yardımların engellenmesi talebi

Smotrich, İsrail güvenlik kabinesinin, 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasını askıya alma kararını görüşmek için yapacağı toplantı öncesinde yerel basına açıklamalarda bulundu. Hamas'a "ültimatom verilmesi gerektiğini" savunan Smotrich, ayrıca insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini talep etti.

"Gazze'nin yüzde beşini ilhak edeceğiz"

İsrailli esirlerin zarar görmesi durumunda Gazze topraklarının ilhak edilmesi önerisini dile getiren Smotrich, "Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Hamas, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce açıklanmasının, arabulucu ülkelere İsrail’e ateşkes maddelerine uyması için baskı yapma fırsatı verdiğini belirtti.