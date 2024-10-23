İsrailli bakan askerlerine seslendi, İran'a gözdağı verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssünü ziyaret etti.

Askerlerle bir araya gelen Gallant, onlara hitaben, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in yanıtı bekleniyor

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.