İsrailli Bakan Katz’dan Husi liderine tehdit: Senin de vaktin gelecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen’den İsrail’e düzenlenen balistik füze saldırısının ardından Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’ye sert mesaj verdi.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın” ifadelerini kullandı.

"Husi bayrağı değişecek"

İsrailli Bakan, Husilerin Yemen’in başkenti Sana’daki kontrolünü kaybedeceğini savunarak, “Husi bayrağına yazılan ‘İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet’ sloganı, Yemen’in başkentinde dalgalanan mavi-beyaz İsrail bayrağıyla değiştirilecek” dedi.

Füze saldırısı sonrası açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün yapılan açıklamada, Yemen’den İsrail’e bir füze ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyurulmuştu.

İsrail, daha önce 28 Ağustos’ta Yemen’de düzenlediği saldırıda Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi ile bazı üst düzey isimleri hedef almış ve bu saldırıda ölümler yaşanmıştı.