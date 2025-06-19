İsrailli Bakan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'e tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.

İsrail basında yer alan habere göre Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; İran lideri Hamaney'e suikast tehdidinde bulunan Katz, "Hamaney gibi 'bir diktatör' varlığını sürdüremez" ifadesini kullandı.

Katz, sabah yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların hedefinin "Tahran yönetimini zayıflatmak olduğunu" söylemişti.

Savunma Bakanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusuna "Tahran yönetimini zayıflatmak için" İran'a saldırıları artırması talimatı verdiklerini aktarmıştı.