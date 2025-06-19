İsrailli Bakan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'e tehdit
İsrail 13 Haziran'da İran'a yönelik operasyon başlatırken, Tahran Yönetimi misilleme yaptı. İsrail ve İran arasındaki savaş altıncı gününde tüm yıkıcılığıyla devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e tehditte bulundu. Katz, "Hamaney gibi 'bir diktatör' varlığını sürdüremez" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.
İsrail basında yer alan habere göre Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere açıklama yaptı.
AA'nın haberine göre; İran lideri Hamaney'e suikast tehdidinde bulunan Katz, "Hamaney gibi 'bir diktatör' varlığını sürdüremez" ifadesini kullandı.
Katz, sabah yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların hedefinin "Tahran yönetimini zayıflatmak olduğunu" söylemişti.
Savunma Bakanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusuna "Tahran yönetimini zayıflatmak için" İran'a saldırıları artırması talimatı verdiklerini aktarmıştı.