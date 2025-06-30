İsrailli Bakan'dan Netanyahu'yu Tahran sokaklarında gösteren yapay zeka videosu!
İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşinin Tahran sokaklarında yürüdüğü yapay zeka destekli bir videoyu “Gelecek yıl özgür Tahran’da” notuyla paylaştı. Görüntüde, İsrailli isimlerin yanı sıra devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi ve eşi de yer aldı. Gamliel daha önce, "Tahran yönetimi devrilene kadar saldırılar sürmeli"açıklamasında bulunmuştu.
İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yapay zeka görüntüsü paylaştı. Paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun İran’ın başkenti Tahran sokaklarında yürüdüğü bir video yer aldı.
"Gelecek yıl özgür Tahran'da"
"Gelecek yıl özgür Tahran'da" notuyla yayımlanan videoda yalnızca Netanyahu çifti değil, Bakan Gamliel ve eşi ile birlikte, devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi ve eşi de yapay zeka ile Tahran’da gezerken kurgulandı.
Gamliel, daha önce İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı ve yaklaşık 12 gün süren İran’a yönelik saldırılar sırasında yaptığı açıklamada, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" saldırıların sürdürülmesi gerektiğini savunmuştu.
בחזרה לעתיד ...— גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 30, 2025
بازگشت به آینده … pic.twitter.com/6tGB7z939U