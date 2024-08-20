İsrailli esir ailelerinden arabulucu ülkelere çağrı: Esir takası çalışmalarını sürdürün!

İsrail’deki Walla News’in haberine göre, aileler, mektuplarda, arabulucuların savaşı sona erdirme çabalarını ve esir olan yakınlarını geri getirmek için gerekli adımları desteklediklerini vurgulayarak, “Ateşkes anlaşmasını ve kaçırılanların (esirlerin) serbest bırakılmasını destekleyen İsrail vatandaşlarının çoğunluğu adına, devam eden arabuluculuk çabalarınız ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma konusundaki kararlılığınız için derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Son dönemde yapılan anketlerin ve ülke çapında düzenlenen gösterilerin İsrail halkının büyük çoğunluğunun esir takası anlaşmasını desteklediğine dikkat çeken aileler, arabulucuların çabalarının sonuç verebileceğine inandıklarını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı. Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.