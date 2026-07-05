İsrailli eski bakandan çarpıcı iddia! Ordunun mühimmatı 10 gün içinde bitecek

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Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Liberman, İsrail ordusunun kısa süre içinde mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.

"10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak"

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Liberman, Netanyahu hükümetinin güvenlik politikalarını ve koalisyon dengelerini eleştirdi.

Hükümeti, koalisyonu ayakta tutmak uğruna ülkeye zarar vermeye hazır olmakla suçlayan Liberman, "10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Haredilere askerlik muafiyeti tepkisi

Liberman, hükümetin Ultra-Ortodoks Haredi Yahudilere yönelik zorunlu askerlik konusundaki tutumunu da hedef aldı.

Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutacak yasa tasarısına tepki gösteren Liberman, söz konusu düzenlemenin asker kaçaklığını meşrulaştırdığını savundu.

Gazze'ye ilişkin iddia

Liberman, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolünü artırdığını ve yeniden roket üretimine başladığını da öne sürdü.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise daha önce yaptığı açıklamada, "askeri kapasitelerini hızla inşa ettikleri" yönündeki iddialara karşılık İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için propaganda yaptığını belirtmişti.