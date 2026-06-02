İsrailli eski istihbaratçından bomba açıklama: ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi

İsrail ordusunun eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Emekli Tümgeneral Tamir Hayman, ABD’de yayın yapan PBS kanalında katıldığı programda İran’a yönelik yürütüldüğü öne sürülen bazı gizli operasyon planları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Hayman, ABD ve İsrail’in İran’daki mevcut yönetimi zayıflatmayı amaçlayan farklı senaryolar üzerinde çalıştığını savunurken, bu planların bazı bölümlerinin hayata geçirilmediğini söyledi.

Ahmedinejad iddiasını doğruladı

Hayman, daha önce uluslararası basında yer alan ve İran’da yönetim değişikliği hedeflendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıttığını öne sürdü.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın da bazı senaryoların parçası olarak değerlendirildiğini belirten Hayman, planlanan özel operasyonlar zincirinin kamuoyuna açıklanmayan yönleri bulunduğunu ifade etti.

"Operasyonların merkezinde Kürt harekatı vardı"

Hayman’ın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise İran’a yönelik planlanan operasyonların başlangıç noktasıyla ilgili oldu.

Eski istihbarat şefi, operasyon zincirinin merkezinde İran’ın kuzeybatısında başlaması öngörülen bir “Kürt harekatı” bulunduğunu öne sürdü. Hayman, planın geri kalan aşamalarının bu operasyonun ardından devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesi etkili oldu

Hayman, söz konusu planın uygulanmamasında Türkiye’nin etkili olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı temaslar sonucunda Washington yönetiminin operasyonun kritik bölümünü durdurma kararı aldığını öne süren Hayman, planın bu nedenle hayata geçirilemediğini savundu.

“İsrail, Trump’ı ikna etmedi"

Eski AMAN Başkanı, kamuoyunda sıkça dile getirilen “İsrail’in Trump’ı İran’a saldırmaya ikna ettiği” yönündeki değerlendirmelere de karşı çıktı.

Hayman’a göre Trump’ın İran’a yönelik sert tutumunda İsrail’den çok kendi dış politika yaklaşımı ve daha önce farklı ülkelerde yaşanan gelişmeler etkili oldu.

"Kapsamlı bir saldırı planı yoktu"

Hayman, Trump’ın İran konusunda attığı bazı adımların İsrail yönetimi açısından da sürpriz etkisi yarattığını öne sürdü.

Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından bölgede askeri planlamaların yeniden şekillendiğini belirten Hayman, İsrail’in o dönemde kapsamlı bir saldırı planına sahip olmadığını iddia etti.

İran’daki rejim değişikliği tartışmaları

Son dönemde uluslararası basında yer alan çeşitli haberlerde, İran’da rejim değişikliğini hedefleyen farklı senaryoların değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Bazı yayın organlarında ABD ve İsrail’in İran’daki muhalif gruplarla temas kurduğu yönünde iddialar yer alırken, Washington ve Tel Aviv yönetimleri tarafından bu iddiaların önemli bölümü resmi olarak doğrulanmadı.

Orta Doğu’daki güç mücadelesi

Hayman’ın açıklamaları, Türkiye’nin bölgesel gelişmelerde oynadığı rol ve İran merkezli jeopolitik dengeler açısından dikkat çekici değerlendirmeler olarak öne çıktı.

Özellikle İran, İsrail, ABD ve bölgedeki silahlı gruplar ekseninde ortaya atılan iddialar, Orta Doğu’daki güç mücadelesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gözler taraflardan gelecek açıklamalarda

Hayman’ın açıklamalarının ardından gözler Ankara, Washington, Tahran ve Tel Aviv’den gelecek olası açıklamalara çevrildi.

İddiaların bölgesel siyasette nasıl yankı bulacağı merak edilirken, söz konusu değerlendirmeler uluslararası kamuoyunda geniş tartışma yaratmaya devam ediyor.