İsrailli firmalar EURONAVAL'a katılabilecek mi? Karar verildi!

Paris Ticaret Mahkemesi, Fransa'da Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin, Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a İsrailli firmaların katılımını yasaklayan kararını iptal etti.

Yasaktan 7 İsrailli şirket etkilenecekti

EURONAVAL'dan bu ay yapılan açıklamada, Paris yönetiminin, İsrail delegasyonlarının 4-7 Kasım'da düzenlenecek EURONAVAL 2024'e stant açmaksızın veya ekipman sergisi yapmaksızın katılımını onaylayacağı duyurulmuştu. Bu yasaktan 7 İsrailli şirket etkilenecekti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 16 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un icraatları, Fransız ulusu ve savunduğunu iddia ettiği özgür dünyanın değerleri için utanç kaynağıdır" ifadesini kullanarak, karara tepki göstermişti.

Gallant: Yasak kararı İsrail'in düşmalarına yardım ediyor

Gallant, Fransa'nın İsrail savunma sanayisi firmalarına getirdiği yasağın, İsrail'in "düşmanlarına yardım ettiğini" belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise 20 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımında, Fransa'nın EURONAVAL'a İsrailli firmaların katılımını yasaklaması kararı üzerine Macron'a karşı yasal ve diplomatik girişime hazırlandıklarını açıklamıştı.