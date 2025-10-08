İsrailli görevliyi 'ısırdığı' iddiasıyla suçlanan aktivistin gözaltı süresi uzatıldı

İsrail mahkemesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan İspanyol aktivist Rais Rigo Seruya'nın gözaltı süresini 3 gün daha uzattı.

İsrailli görevliyi 'ısırdığı' iddiası

Yerel basındaki haberlere göre Seruya, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentinde mahkeme karşısına çıktı. Alıkonduğu sırada bir İsrailli görevliyi 'ısırdığı' iddiasıyla yargılanan Seruya, suçlamaları reddetti. Aktivistin, mahkemede İsrailli gardiyanların kendisine saldırdığını dile getirdiği aktarıldı.

Seruya'nın avukatının, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenip incelenmediğini sorduğu, polis yetkililerinin ise bu görüntülerin ellerinde bulunmadığını ve incelenmediğini kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme, Seruya'nın gözaltı süresini 3 gün daha uzatma kararı aldı.