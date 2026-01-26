İsrailli hava yolu şirketleri, artan bölgesel gerilim nedeniyle uçuş iptal prosedürlerini esnetme kararı aldı

Artan bölgesel gerilimler nedeniyle İsrailli hava yolu şirketleri, yolcularına uçuş iptali ve erteleme konusunda daha esnek uygulamalar getirdi.

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'den yapılan açıklamada, gelecek iki hafta içinde uçuş rezervasyonu yapan yolcularına seferden 48 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ücretsiz uçuş iptali ve erteleme hakkı tanınacağı duyuruldu.

Yeni uygulamanın 17 Mart'a kadar El Al'in tüm uçuş ağında geçerli olacağı bildirilen açıklamada, mevcut uçuşlarla ilgili değişiklik yapmak isteyen yolcular için ise çağrı merkezlerindeki çalışan sayısının arttırılacağı kaydedildi.

İsrailli Arkia hava yolu firması ise benzer bir adım atarak 26 Ocak–9 Şubat tarihlerinde uçacak yolcularının kalkıştan 48 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden uçuşlarını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini duyurdu.

Arkia CEO'su Oz Berlovitz ise olası senaryolara karşı alternatif uçuş planlarının hazırlandığını, ihtiyaç halinde Avrupa ve ABD'deki önemli uçuş noktalarına ek seferler koyabileceklerini belirtti.

Bölgede artan gerilim nedeniyle bazı Avrupalı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal ettiklerini duyurmuştu.