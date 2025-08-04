İsrailli hükümet yetkilisi: "Gazze'yi tamamen işgal edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümetinde yer alan bir yetkili, katıldığı televizyon programında Gazze’nin tamamen işgal edileceğini açıkladı. Aynı yetkili, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in bu karara karşı çıkması durumunda görevinden ayrılması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, gün içerisinde yaptığı konuşmada “Gazze’yi özgürleştireceğiz” ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Kanal 12 televizyonuna konuşan hükümet yetkilisi, söz konusu söylemin sahaya yansıtılacağını ve Gazze’nin tam işgalinin planlandığını söyledi.