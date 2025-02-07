İsrailli komutandan Trump uyarısı: Batı Şeria'da olaylar artabilir!

İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in, Trump'ın Gazze planını eleştirerek, Filistinlileri yerinden etmenin Batı Şeria'da olayları artıracağına dikkat çekti ve siyasi yönetime gelecek ramazan ayına hazırlıklı olmalarını gerektiğini belirtti.

Kanal 13 televizyonunda yayınlanan bir habere göre Binder'in bu sözleri ABD Savunma Bakanı Katz'ın tepkisini çekti. Yedioth Ahronoth gazetesi ise askeri yetkililerin Trump'ın teklifinin İsrail'in bir halkı kovmakla suçlanmasına neden olacağını ve bunu aşmanın tek yolunun Gazzelilerin göç etme arzusu ve onları kabul edecek ülkelerin bulunması olduğunu savunduğu kaydedildi.

"Korkulan olmayacak!"

Habere ilişkin ordudan henüz bir açıklama yapılmazken Savunma Bakanı Yisrael Katz, Binder'in uyarılmasını istedi. Katz yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye ilişkin önemli planına ve siyasi kademenin direktiflerine karşı İsrail ordusu subaylarının konuşacağı bir gerçeklik olmayacak" ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçüne" ilişkin plan hazırlaması talimatı verdiğini anımsatan Katz, "İsrail ordusunun yapması gereken ve yapacağı şey tam olarak bu." cümlesine yer verdi.

Trump'ın planı...

Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunan Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemiş ve Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.