İsrail uçağı mı kaçırıldı? İsrail yolcu uçağı neden kaçırıldı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dubai’den Tel Aviv’e sefer yapan BAE merkezli Flydubai’ye ait yolcu uçağında verilen acil durum kodu, kaçırılma şüphesine yol açtı. İsrail savaş uçaklarının havalandığı olayda, daha sonra uçak kaçırma ihtimalinin olmadığı açıklandı.

İlk bilgilere göre 180’den fazla yolcunun bulunduğu uçak, Suudi Arabistan hava sahasındayken önce genel acil durum kodu 7700’ü, ardından yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunu gönderdi. Alarm üzerine İsrail savaş uçakları havalandı ve uçak rotasından ayrılarak Suudi Arabistan’a yöneldi.

Pilotlar arasında kavga çıktı

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, Flydubai uçağında yaşanan olayın bir uçak kaçırma vakası olarak değerlendirilmediğini açıkladı. Uçak daha sonra Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na indi.

İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise acil durumun pilotlar arasında yaşanan bir tartışmadan kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.